Госдеп призвал американцев экстренно покинуть Ливан

Госдеп США порекомендовал гражданам Штатов экстренно покинуть Ливан из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью.

Как сообщает Day.Az, об этом сказано в опубликованном заявлении ведомства.

"Государственный департамент рекомендует гражданам США в Ливане сейчас же уехать, пока коммерческие полеты остаются в наличии, из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью", - говорится в заявлении.

Также в ведомстве посоветовали американцам иметь план на случай возникновения кризисных ситуаций, при котором они не будут "полагаться на помощь правительства США".