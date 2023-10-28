https://news.day.az/world/1610231.html Госдеп призвал американцев экстренно покинуть Ливан
Госдеп призвал американцев экстренно покинуть Ливан
Госдеп США порекомендовал гражданам Штатов экстренно покинуть Ливан из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью.
Как сообщает Day.Az, об этом сказано в опубликованном заявлении ведомства.
"Государственный департамент рекомендует гражданам США в Ливане сейчас же уехать, пока коммерческие полеты остаются в наличии, из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью", - говорится в заявлении.
Также в ведомстве посоветовали американцам иметь план на случай возникновения кризисных ситуаций, при котором они не будут "полагаться на помощь правительства США".
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