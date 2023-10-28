Сийярто предлагает помирить украинцев и русских

Венгрия готова организовать переговоры России и Украины, если стороны конфликта захотят провести встречу на территории республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Таким образом глава ведомства ответил на вопрос журналистов, рассматривает ли Будапешт возможность проведения в государстве переговоров Москвы и Киева в случае их возобновления. При этом министр указал, что при получении соответствующего запроса правительство Венгрии не станет раздумывать и ответит положительно.

"Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит", - подчеркнул Сийярто.