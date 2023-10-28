Армяне нашли «родственников» в Африке

Автор: Байрам Эльшадов

Ох уж эта армянская фантазия. Как же любят представители этой страны считать свою нацию самой важной, самой особенной и самой ценной. То они расскажут о том, что Россия всем обязана Армении, то придумают еще какую небылицу.

В превратившейся в источник мемов стране, как выяснилось, нашли связь между армянами и.... белым коренным народом Африки - Амазахами. Оказывается, что "часть ученых" причисляют белое население Африки к армянам. А остальные ученые, всего-лишь, говорят о том, что где-то в Евразии живут потомки амазахов.

И конечно армяне подогнали все лучшие качества своего населения под Амазахов. Тут и "благородство", и "гордость" и конечно же "отважные бойцы, не желающие подчиняться". Согласитесь, уж слишком знакомо это звучит, правда?

Так что наши "поздравления" Африке и африканцам. Армяне сейчас на первой стадии захвата. Сперва находятся связи. Потом рассказывают о тысячелетней истории армянства на конкретной территории. А в самом конце выдвинут территориальные претензии.

Чего мелочиться, скажите прямо - арминазахи. Ну все, Африка. Держись! Армения уже выдвинула территориальные претензии к Зимбабве и Южному Судану? Африканцы и без армян настрадались от всяких французов и им подобных захватчиков и колонизаторов. А теперь на голову многострадальным африканцам свалились еще и армяне.

Наш совет африканцам. Спасайтесь от такой "дружбы" и "родства". Добра это не принесет вам. А то скоро узнаете, что всем вы обязаны армянам.