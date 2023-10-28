В Китае подтвердили подготовку встречи Си Цзиньпина и Байдена в США

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что власти КНР и США начали подготовку к организации встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

"Обе стороны согласились предпринять совместные усилия для организации встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско", - заявили китайские дипломаты.

В МИД КНР также прокомментировали встречу министра иностранных дел Китая Ван И с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В ведомстве отметили, что во время беседы представителей двух стран обсуждались международные вопросы, включая поддержание контактов на высоком уровне, а также палестино-израильский конфликт.

В Сан-Франциско, где может пройти встреча Байдена и Си Цзиньпина, в ноябре состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Агентство Bloomberg сообщало, что в отношениях США и Китая наметилось потепление в преддверии возможной встречи лидеров стран.