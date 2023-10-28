Токаев прибыл на место взрыва шахты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на шахту имени Костенко для изучения ситуации и принятия соответствующих мер.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении.

Ранее Токаев поручил кабинету министров прекратить инвестиционное сотрудничество с собственником шахты - компанией "АрселорМиталл Темиртау" и выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте. Пока известно о гибели не менее 21 горняка.

На момент аварии в шахте им. Костенко находились 252 человека. На поверхность вывели 208 человек, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Поисково-спасательные работы продолжаются.