https://news.day.az/world/1610272.html Военные Израиля вошли на север Газы
Военные Израиля вошли на север Газы
Военные Израиля вечером 27 октября зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону наземной деятельности.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"Вечером силы ЦАХАЛа вошли в северную часть территории сектора Газа и расширили наземную деятельность. В этой деятельности участвовали пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем. О потерях сообщений нет", - сказал он.
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