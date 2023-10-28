Военные Израиля вошли на север Газы

Военные Израиля вечером 27 октября зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону наземной деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Вечером силы ЦАХАЛа вошли в северную часть территории сектора Газа и расширили наземную деятельность. В этой деятельности участвовали пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем. О потерях сообщений нет", - сказал он.