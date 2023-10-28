В Европе зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

Более 502 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 25 сентября по 22 октября, более 4,7 тысяч умерли. В целом в мире заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущими четырьмя неделями на 42 процента, а смертность - на 43 процента. Вместе с тем рост заболеваемости зарегистрирован в Юго-Восточной Азии на 14 процентов и Европе - на 10 процентов, сообщает Day.Az со ссылкой на информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в мире за четыре недели выявили 502 234 случая заражения и 4 739 летальных исходов.

Согласно данным ВОЗ картина заболеваемости и смертности в регионах неоднородная. В Юго-Восточной Азии число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 14 процентов, смертность увеличилась почти в 11 раз. В Европе зафиксировали рост заболеваемости на 10 процентов, тогда как смертность уменьшилась на 45 процентов. В США заболеваемость уменьшилась на 83 процента, а смертность - на 68 процентов. В Африке зарегистрировано на 67 процентов меньше заболевших и на 50 процентов меньше умерших. В Восточном Средиземноморье заболело на 11 процентов меньше людей, а число летальных исходов выросло на 55 процентов.

Больше всего заболевших за четыре недели выявили в Италии - 141 255. Далее следуют Россия (83 765), Сингапур (61 230), Великобритания (53 280) и Румыния (30 585). В Индии зарегистрировано больше всего умерших - 1 260. Далее идут Италия (560), Россия (172), Швеция (138) и Австралия (120).