В Казахстане 29 октября объявлен Днем национального траура по погибшим в результате взрыва на шахте в Карагандинской области.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня на шахте имени Костенко в Карагандинской области, которая принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау", прогремел взрыв.

По официальным данным, число погибших достигло 21 шахтера, 23 человека все еще находятся под землей.

На место происшествия прибыл Касым-Жомарт Токаев. Он выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров. Президент Казахстана поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

По факту чрезвычайного происшествия на шахте имени Костенко генпрокуратура начала уголовное расследование.

Отметим, что компанией "АрселорМиттал Темиртау" владеет британец индийского происхождения Лакшми Миттал.