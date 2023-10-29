Испанская полиция арестовала хакеров-вымогателей

Гражданская гвардия Испании задержала двух хакеров, которые являются членами преступной кибергруппировки Ragnar Locker, занимающейся онлайн-вымогательством.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, арест был произведен в провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Как уточнили корреспонденту ТАСС полицейские, задержанными являются гражданка Украины и гражданин Эстонии. Они могут быть причастны к хакерским атакам в отношении 168 компаний. Также один человек был арестован в Латвии.

Речь идет о крупной международной полицейской операции, в которой приняли участие 11 стран. Гражданская гвардия пояснила, что кибергруппировка, как предполагается, причастна к хакерским "атакам на крупные критически важные инфраструктуры, такие как португальская национальная авиакомпания или больница в Израиле". В рамках расследования на Украине было проведено несколько обысков.