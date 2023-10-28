Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что "абстрактные" призывы к прекращению огня на Ближнем Востоке "не помогут делу". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Sky News.

Клеверли отметил, что Соединенное Королевство последовательно выступает за гуманитарные паузы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи и содействовать освобождению заложников и эвакуации британских граждан из сектора Газа.

"Пока я не видел и не слышал от ХАМАС ничего, что давало бы мне хоть какую-то уверенность в том, что они либо желают, либо будут соблюдать призывы к прекращению огня", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название "Железные мечи", одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.