Стало известно количество запасов топлива и воды у ХАМАС

Радикальная группировка ХАМАС накопила в подземных тоннелях сектора Газа запасы топлива, еды и медикаментов, которых достаточно на 3-4 месяца боевых действий. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает New York Times со ссылкой на чиновников знакомых с ситуацией.

"У ХАМАС есть сотни тысяч галлонов топлива для транспортных средств и ракет; тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами, чтобы сделать больше, и запасы еды, воды и медикаментов", - сообщили NYT собеседники.

Как следует из материала, радикальная группировка потратила "годы на строительство десятков километров туннелей, где накоплено практически все необходимое для затяжной борьбы".

Высокопоставленный ливанский чиновник заявил изданию, что ХАМАС имеет достаточно запасов, чтобы вести боевые действия в течение трех-четырех месяцев без их пополнения.

Кроме того, следует из текста, ХАМАС производит собственное оружие в подземных бункерах и научился защищать производство от израильских систем наблюдения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название "Железные мечи", одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.