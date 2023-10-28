Францию ждёт незавидное будущее и гражданская война

Американский миллиардер Илон Маск, комментируя в социальной сети Х видеозапись, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции, заявил, что Европу ожидает незавидное будущее, и в ней может разгореться гражданская война, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разместивший ролик автор поста задавался вопросом, почему регион продолжает до сих принимать беженцев, которые стремятся вытеснить европейское общество, а не влиться в него.

"Европа движется в сторону гражданской войны", - ответил ему Маск.