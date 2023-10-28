https://news.day.az/world/1610311.html Францию ждёт незавидное будущее и гражданская война - Илон Маск
Францию ждёт незавидное будущее и гражданская война - Илон Маск
Американский миллиардер Илон Маск, комментируя в социальной сети Х видеозапись, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции, заявил, что Европу ожидает незавидное будущее, и в ней может разгореться гражданская война, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Разместивший ролик автор поста задавался вопросом, почему регион продолжает до сих принимать беженцев, которые стремятся вытеснить европейское общество, а не влиться в него.
"Европа движется в сторону гражданской войны", - ответил ему Маск.
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