Израиль пообещал пропустить дополнительную партию гумпомощи в Газу

Израиль намерен пропустить в сектор Газа новую партию гуманитарной помощи, включающую в себя лекарства, воду и продовольствие. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Мы увеличиваем гуманитарную помощь гражданам Газы, переехавшим на юг. Сегодня мы пропустим еще грузовики с водой, продуктами и медикаментами. Тот, кто окажется в безопасном пространстве, получит еду, воду и лекарства", - заявил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари.