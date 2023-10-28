Тяжелое ДТП в Египте

Более 30 человек погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на автотрассе, связывающей столицу Египта - Каир с городом Александрия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает служба безопасности египетской провинции Бухейра.

"В результате аварии погибли 32 человека, 60 получили различные травмы", - сказал представитель службы.

По предварительным данным, на 132-м километре автотрассы у одной из машин произошла утечка масла, что и привело к крупному столкновению. Несколько автомобилей загорелись.