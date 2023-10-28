https://news.day.az/world/1610313.html Тяжелое ДТП в Египте - десятки погибших и раненых
Тяжелое ДТП в Египте - десятки погибших и раненых
Более 30 человек погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на автотрассе, связывающей столицу Египта - Каир с городом Александрия.
Как передает Day.Az, об этом сообщает служба безопасности египетской провинции Бухейра.
"В результате аварии погибли 32 человека, 60 получили различные травмы", - сказал представитель службы.
По предварительным данным, на 132-м километре автотрассы у одной из машин произошла утечка масла, что и привело к крупному столкновению. Несколько автомобилей загорелись.
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