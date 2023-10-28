https://news.day.az/world/1610327.html Турецкая разведка ликвидировала особо опасного террориста PKK в Сирии
Турецкая разведка ликвидировала особо опасного террориста PKK в Сирии
Силы спецназа Турции ликвидировали на севере Сирии одного из главарей террористической организации PKK/YPG Мохаммеда Азо под позывным "Шибли Дерик".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, террорист был ликвидирован в ходе спецоперации Национального разведывательного управления Турции.
Сообщается, что турецкая разведка начала слежку за Мохаммедом Азо в прошлом году.
Террорист был объявлен в розыск 2 февраля 2022 года за участие в организации теракта в полицейском участке на дороге Ширнак/Джизре-Силопи.
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