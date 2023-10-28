Именно Запад несет ответственность за происходящее в секторе Газа

Именно Запад несет наибольшую ответственность за то, что сейчас происходит в секторе Газа.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az.

"Вы снова хотите начать крестовый поход против полумесяца? Если вы сделаете такой шаг, знайте, что эта нация не мертва. Вы должны знать, что мы на Ближнем Востоке находимся так же твердо, как в Карабахе и в Ливии", - отметил Эрдоган.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.