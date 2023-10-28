https://news.day.az/world/1610356.html Израиль отзывает своих дипломатов из Турции
Израиль отзывает своих дипломатов из Турции
Израиль отзывает своих дипломатов из Турции.
Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, передает Day.Az.
Глава МИД отметил, что эти меры принимаются с целью пересмотра двусторонних отношений.
"На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений", - сказал министр.
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