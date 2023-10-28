Израиль отзывает своих дипломатов из Турции.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, передает Day.Az.

Глава МИД отметил, что эти меры принимаются с целью пересмотра двусторонних отношений.

"На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений", - сказал министр.