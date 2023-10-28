ХАМАС заявило об очередном ракетном ударе по Тель-Авиву

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального движения ХАМАС, заявила о нанесении очередного ракетного удара по Тель-Авиву.

"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама" выпустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей", - утверждается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее в субботу боевое крыло ХАМАС распространило аналогичное заявление. В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля дважды сообщала о срабатывании в Тель-Авиве и центральных районах страны сирен воздушной тревоги, предупреждающих население об угрозе ракетного удара.