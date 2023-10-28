https://news.day.az/world/1610364.html Нетаньяху обещал семьям заложников, что Израиль сделает все для спасения их родных
Нетаньяху обещал семьям заложников, что Израиль сделает все для спасения их родных
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьями находящихся в Газе заложников и заверил их, что власти страны сделают все возможное для освобождения пленных.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства.
"Мы будем использовать все возможности, чтобы вернуть их домой", - заявил премьер.
Он подчеркнул, что освобождение заложников - одна из главных целей ведущейся в секторе Газа военной операции.
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