ХАМАС назвало условие освобождения израильских заложников

ХАМАС требует освободить всех палестинских заключенных взамен на израильских заложников.

Об этом сообщил представитель военного крыла ХАМАС, Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" Абу Обейда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Освободить пленных врага можно будет, только освободив всех палестинских заключенных в его тюрьмах. Если враг хочет немедленно покончить с досье заложников и заключенных, мы готовы, если ему нужна возможность разделить это досье, мы также готовы", - назвал он условие.

При этом ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзук говорил об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению заложников. Он уточнил, что переговоры с западными, региональными и международными представителями были начаты 10 октября.