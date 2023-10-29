https://news.day.az/world/1610375.html Великобританию охватила неизвестная инфекция
Великобританию охватила неизвестная инфекция
Великобританию охватила неизвестная инфекция, которая вызывает сильную диарею.
Как передает Day.Az, местные СМИ сообщают, что из других симптомов: жар, тошнота, головные боли и потеря веса.
С начала октября зафиксировали уже 367 случаев заражения этой опасной болезнью, а всего более 2000. Большинство инфицированных - маленькие дети и женщины.
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