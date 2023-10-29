В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Конья произошло землетрясение магнитудой 4.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился в районе Кулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 километра.

Данных о разрушениях и жертвах нет.