Германия перебросила более 1 000 солдат на Ближний Восток

Вооруженные силы Германии перебросили более 1 000 военнослужащих на Ближний Восток для проведения возможной операции по эвакуации немецких граждан из зоны конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило информационное агентство DPA, ссылаясь на представителей силовых ведомств в Берлине.

"Бундесвер перебросил более 1 000 солдат на Ближний Восток для возможной эвакуации немецких граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство военнослужащих сейчас находятся в режиме готовности на Кипре.

По словам источников, все будет зависеть от дальнейшего хода событий, который невозможно спрогнозировать.

До этого газета Bild писала, что Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) из-за эскалации палестино-израильского конфликта перебросил на Кипр специальные подразделения, которые смогут при необходимости эвакуировать граждан Германии.