https://news.day.az/world/1610397.html Иран отказался следовать предостережению США не вмешиваться в конфликт в Газе
Иран отказался следовать предостережению США не вмешиваться в конфликт в Газе
Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что исламская республика не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт.
Как передает Day.Az со ссылкой на РТ, об этом информирует агентство Fars.
По словам президента, Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем.
"В то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезным", - сказал Раиси.
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