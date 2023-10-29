Иран отказался следовать предостережению США не вмешиваться в конфликт в Газе

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что исламская республика не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт.

Как передает Day.Az со ссылкой на РТ, об этом информирует агентство Fars.

По словам президента, Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем.

"В то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезным", - сказал Раиси.