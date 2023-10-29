В Иране заявили о пересечении Израилем красных линий

Пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси заявила в соцсети Х (бывшая Twitter), что Израиль перешел красные линии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю", - сказано в сообщении пресс-службы иранского главы.

Ранее Раиси заявил, что Иран не будет следовать предостережениям США от вмешательства в конфликт Палестины и Израиля.