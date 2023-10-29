Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Российский лидер выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Анкары будет и далее только развиваться.

"Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам - счастья и процветания", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.