https://news.day.az/world/1610406.html Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям - Путин
Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям - Путин
Президент РФ Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Российский лидер выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Анкары будет и далее только развиваться.
"Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам - счастья и процветания", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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