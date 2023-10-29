Трамп дал совет Пенсу, выбывшему из президентской гонки

Бывшему вице-президенту США Майку Пенсу, который принял решение выйти из предвыборной гонки за номинацию претендентом на выборах 2024 года от Республиканской партии, стоит поддержать другого кандидата, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп, передает The Hill. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, политик должен поддержать его.

"Люди сейчас уходят [из президентской гонки], и все они поддерживают меня. Я не знаю насчет Майка Пенса. Он должен поддержать меня. Знаешь почему? Потому что у меня было отличное, успешное президентство, а он был вице-президентом", - отметил Трамп.

Он добавил, что люди в политике могут быть "очень нелояльными".

Пенс выступил "правой рукой" Трампа в ходе избирательных кампаний 2016 и 2020 годов. Отношение между политиками исполнились после провала на последних выборах. Пенс не поддержал попытки Трампа отменить итоги голосования, по которым президентом США стал Джо Байден, и обвинил своего бывшего босса в нарушении конституции.