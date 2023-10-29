https://news.day.az/world/1610434.html Эрдоган поздравил сограждан по случаю Дня Республики
Эрдоган поздравил сограждан по случаю Дня Республики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил граждан страны по случаю 100-летней годовщины создания Турецкой Республики, передает Day.Az.
По случаю знаменательной даты глава государства опубликовал соответствующее обращение в соцсети Х.
"Приглашаю всех наших братьев и сестер в 81 провинции Турции, а также всех наших соотечественников, живущих за рубежом, отметить 100-летие нашей Республики и разделить этот день гордости, украсив дома, магазины и автомобили флагами Турции. Пусть небо и земля покроются нашими флагами", - говорится в публикации.
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