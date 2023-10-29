В Турции ужесточили требования для получения вида на жительство

В Турции введены новые правила для получения вида на жительство путем покупки недвижимости.

Как сообщает Day.Az, стоимость недвижимости, которую необходимо приобрести в Турции для получения вида на жительство, увеличена с 50-75 тысяч долларов до 200 тысяч долларов.

Отметим, что в этой стране с видом на жительство проживают более 1,1 миллиона иностранцев, из них 122 тысячи - россияне.

Новые критерии вступили в силу с 16 октября и распространяются на тех, кто желает получить вид на жительство путем приобретения недвижимости.