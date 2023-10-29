Армия Израиля закрепилась в секторе Газа в ходе ночных маневров

Дополнительные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате ночных маневров закрепились в секторе Газа и расширяют наземные операции в секторе Газа. Не прекращаются бои с боевиками ХАМАС на севере сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом 29 октября сообщил в ходе официального брифинга представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

"Ночью ЦАХАЛ расширил наземный вход в сектор Газа. Дополнительные силы присоединились к тем, что уже воюют там. Наземные маневры на севере сектора Газа продолжаются. Мы продвигаемся по этапам войны в соответствии с планами", - сказал Хагари.

В анклаве удерживается 230 заложников, их семьи уведомлены об этом, добавил он.