Стрельба в США

По меньшей мере 2 человека погибли, 18 пострадали в результате стрельбы в городе Тампа (штат Флорида, США).

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, инцидент произошел во время празднования Хэллоуина, когда один из участников возникшей на улице массовой драки открыл огонь.