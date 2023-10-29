Уволена помощница жены Нетаньяху

Помощницу жены премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху Ципи Навон отстранили от должности на две недели за подстрекательство. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel.

Комиссия по государственной службе начала дисциплинарное расследование в отношении Навон из-за того, что та обвиняла прокуратуру, "левых", лидера оппозиции Яира Лапида и протестующих из-за судебной реформы в Израиле в нападении ХАМАС на страну.