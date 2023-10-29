Стал известен план наземной операции Израиля в секторе Газа

Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа, военная операция продлится не менее шести недель. План наземного вторжения еврейского государства на соседнюю территорию стал известен агентству Bloomberg, передает Day.Az.

Агентство ссылается на нескольких израильских чиновников, которые сказали, что операция может продлиться от шести недель до полугода. Израильская армия выбрала более осторожный подход вместо массированного вторжения.

Цель предстоящей операции - полная ликвидация ХАМАС. Более того, по словам официальных лиц, Израиль хочет прекратить ситуацию, в которой сектор Газа является "источником антиизраильского насилия".

Агентство утверждает, что союзники Израиля, в том числе США, оказывают на него давление с целью конкретизировать цели еврейского государства и предоставить последствия, которые может спровоцировать наземная операция.