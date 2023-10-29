Дагестанцы штурмуют аэропорт Махачкалы

Толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал издания "Подъем".

По данным Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе. Вход в аэропорт заблокирован толпой, раздаются крики "Аллаху Акбар" и видны флаги Палестины.

Толпа уже остановила одного мужчину, приняв его за еврея, и отобрала у него паспорт. Мужчины окружили неизвестного, кто-то кричит ему: "Ты яхуд".