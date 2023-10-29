Посла России вызвали в МИД Израиля

Посла Российской Федерации в Израиле Анатолия Викторова утром в воскресенье, 29 октября, вызвали в израильский МИД для выражения ему протеста в связи с визитом делегации палестинского движения ХАМАС в Москву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу израильского внешнеполитического ведомства.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, заместитель генерального директора МИД Израиля по делам Евразии посол Симона Гальперин разъяснила российскому дипломату, что "Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях".

Там указали, что "принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников" и уничтожение свыше "1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян".