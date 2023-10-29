Кровавые Хэллоуин-вечеринки в США

По меньшей мере шесть человек погибли и более 40 пострадали при стрельбе на вечеринках в США по случаю Хэллоуина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телекомпанию NBC, при этом СМИ не учитывает еще три летальных исхода в нескольких городах.

Хэллоуин традиционно отмечается 31 октября, однако, так как эта дата в 2023 году выпадает на рабочий день, то во многих американских городах празднества прошли в ночь с 28 на 29 октября.

Не нескольких подобных вечеринках в США произошла стрельба: так в городе Тампа (штат Флорида) из-за массовой драки, которая переросла в перестрелку погибли два человека, еще 18 получили травмы различной степени тяжести.

В Индианаполисе (штат Индиана) на молодежной вечеринке, которая собрала более 100 человек, в результате стрельбы погиб один человек, еще восемь получили огнестрельные ранения. Возраст всех пострадавших варьируется от 16 до 22 лет. При этом правоохранители задержали несколько человек с огнестрельным оружием.