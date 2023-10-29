Мексиканский курортный город Акапулько сейчас никоим образом не напоминает снимки в туристических брошюрах. Пронесшийся по юго-западному побережью Мексики ураган "Отис" оставил после себя разрушенные здания, заваленные мусором пляжи, вырванные с корнем деревья. Жертвами стали не менее 30 человек. В Акапулько повреждены 80% отелей.

Как передает Day.Az, ураган "Отис" оставил после себя апокалиптический пейзаж.