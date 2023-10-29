https://news.day.az/world/1610503.html Задержаны четыре человека в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы
Задержаны четыре человека в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы
В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны четыре человека.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "База".
В настоящее время протестующие вытеснены из здания Махачкалинского аэропорта и взлетно-посадочной полосы.
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