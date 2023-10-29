Задержаны четыре человека в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы

В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны четыре человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "База".

В настоящее время протестующие вытеснены из здания Махачкалинского аэропорта и взлетно-посадочной полосы.