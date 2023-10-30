Протестующие в аэропорту Махачкалы забросали полицию камнями

Протестующие в аэропорту Махачкалы забросали полицию камнями.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что аэропорт Махачкалы, где в воскресенье вечером приземлился регулярный рейс из Тель-Авива, будет закрыт до 6 ноября. Объект уже освободили от несанкционированно проникших на его территорию протестующих.