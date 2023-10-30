Хакан Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в секторе Газа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в дипломатических источниках, передает Day.Az.

Согласно информации, в ходе разговора обсуждались вопросы предотвращения распространения конфликта в секторе Газа на регион.

Стороны также обсудили усилия по обеспечению освобождения заложников, срочность создания коридора гуманитарной помощи и процесс расширения НАТО.