https://news.day.az/world/1610514.html Хакан Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в секторе Газа
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в секторе Газа
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в дипломатических источниках, передает Day.Az.
Согласно информации, в ходе разговора обсуждались вопросы предотвращения распространения конфликта в секторе Газа на регион.
Стороны также обсудили усилия по обеспечению освобождения заложников, срочность создания коридора гуманитарной помощи и процесс расширения НАТО.
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