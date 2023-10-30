https://news.day.az/world/1610521.html Президент Ирана призвал провести саммит глав государств-членов ОИС
Президент Ирана призвал провести саммит глав государств-членов ОИС
Встреча глав государств Организации исламского сотрудничества (ОИС) является еще одним шагом, который необходимо предпринять, чтобы положить конец израильско-палестинскому конфликту.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на заседании кабинета министров. Раиси назвал недавнюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по войне в Газе ключевым достижением.
Он подчеркнул, что необходимо также организовать встречу глав государств-членов ОИС в рамках шагов, направленных на прекращение данного конфликта.
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