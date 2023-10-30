Президент Ирана призвал провести саммит глав государств-членов ОИС

Встреча глав государств Организации исламского сотрудничества (ОИС) является еще одним шагом, который необходимо предпринять, чтобы положить конец израильско-палестинскому конфликту.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на заседании кабинета министров. Раиси назвал недавнюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по войне в Газе ключевым достижением.

Он подчеркнул, что необходимо также организовать встречу глав государств-членов ОИС в рамках шагов, направленных на прекращение данного конфликта.