ЦАХАЛ расширяет наземные операции в секторе Газа

ЦАХАЛ продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, за последние дни нанесены удары по более чем 600 военным объектам радикального движения ХАМАС в анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения ЦАХАЛа продолжают расширять наземные операции в секторе Газа. За последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады оружия, десятки пусковых установок противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

Израильские солдаты уничтожили десятки террористов, забаррикадировавшихся в зданиях и туннелях и пытавшихся атаковать военных в секторе Газа, добавили в армии.

Ранее мы писали о том, что США открестились от отправки военных на Ближний Восток.