В Германии задумались о возможной войне в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал приготовиться к возможной войне в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, о необходимости привыкнуть к мысли об угрозе войны он заявил в интервью ZDF.

Глава оборонного ведомства ФРГ также призывал немцев к "изменению менталитета" и большей оборонительной позиции.

"Мы должны снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны. А это значит, что мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими", - сказал министр.