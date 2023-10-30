https://news.day.az/world/1610547.html В Германии задумались о возможной войне в Европе
В Германии задумались о возможной войне в Европе
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал приготовиться к возможной войне в Европе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, о необходимости привыкнуть к мысли об угрозе войны он заявил в интервью ZDF.
Глава оборонного ведомства ФРГ также призывал немцев к "изменению менталитета" и большей оборонительной позиции.
"Мы должны снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны. А это значит, что мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими", - сказал министр.
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