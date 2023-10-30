Армения надеется на частичное открытие границы с Турцией

Ереван выражает надежду на реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах особых эмиссаров Армении и Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании постоянных комиссий Национального Собрания по проекту госбюджета на 2024 год.

Он напомнил, что эта договоренность касается открытия границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.