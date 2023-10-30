На юге Израиля прозвучала воздушная тревога

Сигналы воздушной тревоги вновь прозвучали после перерыва в несколько часов в районе Западного Негева на юге Израиля и близ сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в районе Западного Негева и районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз пресс-служба информировала о срабатывании сирен на юге страны у палестинского анклава около четырех часов назад.

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