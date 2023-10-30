https://news.day.az/world/1610579.html На юге Израиля прозвучала воздушная тревога
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога
Сигналы воздушной тревоги вновь прозвучали после перерыва в несколько часов в районе Западного Негева на юге Израиля и близ сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали в районе Западного Негева и районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в сообщении.
В предыдущий раз пресс-служба информировала о срабатывании сирен на юге страны у палестинского анклава около четырех часов назад.
Ранее мы писали о том, что США открестились от отправки военных на Ближний Восток.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре