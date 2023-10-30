https://news.day.az/world/1610590.html Турция заставляет Швецию подождать еще немного
Турция заставляет Швецию подождать еще немного
Парламент Турции пока не выработал четкий график обсуждения и голосования по протоколу о вступлении Швеции в НАТО.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил участвующий в оценке протокола источник в законодательном органе.
"Подписанный президентом протокол поступил в соответствующие комиссии на рассмотрение. Документ получен, он у нас. Но пока он ожидает обработки. О том, когда он поступит на обсуждение генассамблеи [парламента] и голосование, графика или даты еще нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее мы писали о том, что Швеция может приблизиться к вступлению в НАТО на следующей неделе.
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