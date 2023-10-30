Израиль намерен ликвидировать как минимум 10 тыс. боевиков ХАМАС

Военные Израиля в качестве одной из своих целей ставят ликвидацию по меньшей мере 10 тыс. боевиков палестинского радикального движения ХАМАС, по оценкам Израиля, в целом в регионе их около 30 тыс. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего руководителя израильской военной разведки Амоса Ядлина.

Ядлин во время разговора с журналистами также отметил, что Израиль не хочет "оккупировать и контролировать два миллиона палестинцев". По его словам, Израиль может создать буферную зону по окончании боевых действий для предотвращения очередной атаки боевиков.