Тактика Израиля в Газе позволяет использовать преимущество над ХАМАС

Ограниченный по сравнению с первоначальным планом масштаб операций Израиля в секторе Газа помогает израильским военным использовать преимущество в огневой мощи над палестинским движением ХАМАС и минимизировать потери.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили газете Financial Times неназванные чиновников, знакомых с планами Израиля.

По их словам, новая тактика еврейского государства в Газе основывается на стремлении "добиться максимального превосходства в огневой мощи над ХАМАС и минимизировать собственные потери". Меньший, чем ожидалось, масштаб операции в анклаве обеспечит сухопутным войскам более эффективное прикрытие с воздуха, что, по словам одного из собеседников издания, "крайне важно для проникновения в северные районы Газы, где ХАМАС годами воздвигало оборонительные сооружения". Кроме того, такой подход позволит Израилю избежать вовлечения других противников в конфликт, уточняют источники.