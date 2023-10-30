https://news.day.az/world/1610624.html В Армении решили похоронить бизнес налогами
В Армении решили похоронить бизнес налогами
Если правительство Армении хочет поддержать темпы роста ВВП, нужно ускорить реформы в экономической политике.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Ваге Ованнисян, выступая в парламенте Армении на обсуждениях по проекту госбюджета на 2024 год.
Глава ведомства отметил, что налоговые льготы должны быть пересмотрены. Опыт предыдущих лет показывает, что налоговые льготы не всегда были эффективны.
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