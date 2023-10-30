В Британии признали кризисы в правительстве

Ведомства Великобритании застряли в петле из-за кризисов в краткосрочной политике министров. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом предупреждает аналитический центр Institute for Government (IfG), пишет The Guardian.

Согласно ежегодному отчету о состоянии государственных услуг, государственные услуги работают хуже, чем до пандемии и прихода консерваторов к власти в 2010 году. Последствия краткосрочной политики сменявших друг друга правительств начинают проявляться, а государственные услуги теперь рушатся, утверждается в докладе.